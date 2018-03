Decisão da estadual reforça a dúvida: é cota ou meta? A Unesp aprovou metas de inclusão do programa do governo, mas manteve a dúvida: a universidade vai ter ou não a reserva de vagas para alunos de escola pública? A indefinição explícita sobre o termo - ao contrário da lei federal, que determina a inclusão - é criticada, sob o argumento de que as instituições poderiam não preencher as vagas. Assim, o retrato social, sobretudo em cursos concorridos, não mudaria.