Decisão beneficia filha na briga por herança do milionário da Mega assassinado A 1.ª Vara do Fórum de Rio Bonito, no Grande Rio, não reconheceu união estável entre Renné Senna, ganhador de R$ 53 milhões na Mega-Sena em 2005, e a ex-cabeleireira Adriana Almeida, acusada de mandar matá-lo em 2007. O processo corre em segredo de Justiça e a justificativa do juiz Marcelo Chaves Espíndola não está disponível. Cabe recurso.