Debate: Restrições na 23 e na Marginal podem reduzir acidentes?

GILBERTO ALMEIDA DOS SANTOS, O GIL,

PRESIDENTE DO SINDICATO DOS MENSAGEIROS MOTOCICLISTAS DE SP

Não O direito de ir e vir é sagrado. Queremos que as pessoas entendam que restrições à circulação nessas vias vão atingir não só quem exerce atividade remunerada, mas todos os motociclistas. É verdade que há muitos motoboys na capital, mas hoje as pessoas estão comprando motos para fugir do trânsito das grandes cidades. O que vai ajudar a reduzir as mortes de motociclistas no trânsito são as faixas exclusivas para as motos, como a que existe na Avenida Sumaré. Se a Secretaria Municipal dos Transportes tivesse olhado o projeto proposto por nós, há dois anos, o número de mortos já teria diminuído. Contratamos um engenheiro que identificou todas as vias em que era possível a instalação de motofaixas, mas nada foi feito.

ALDEMIR MARTINS, O ALEMÃO, PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHADORES

MOTOCICLISTAS DE SP