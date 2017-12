Debate já dura 2 anos e meio O Plano Nacional de Educação (PNE), encaminhado pelo Executivo no final do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, arrasta-se no Congresso Nacional há dois anos e meio, deixando um vácuo nos objetivos, metas e diretrizes das políticas educacionais do País. Na Câmara dos Deputados, o PNE tramitou durante um ano e meio e recebeu mais de 2,9 mil emendas. Caso as mudanças do relator do plano, José Pimentel, sejam aprovadas no Senado, a matéria retornará à Câmara, que precisará analisar as alterações feitas.