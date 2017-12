Debate: A desistência da multa para quem aumentar o consumo de água é correta?

Benedito Braga, Presidente do Conselho Mundial da Água

O instrumento econômico deve ser usado com a finalidade de fazer com que o consumidor seja mais eficiente no uso da água. Se os dados do governo mostram que o bônus já resultou na economia esperada, não há necessidade de se criar uma complicação maior ainda como uma sobretaxa no serviço. Penso que, hoje, essa medida traria um benefício marginal no sentido econômico, uma vez que já houve uma redução do consumo, para um tamanho desconforto à população.

NÃO

Malu Ribeiro, coordenadora da Rede das Águas da ONG SOS Mata Atlântica

Essa decisão é lamentável. Os 90% que vestiram a camisa e economizaram água, em uma atitude cidadã, também se queixam daqueles que ignoram a crise e cobram punição pelo desperdício. Isso desanima um pouco aqueles que estão contribuindo. A adesão ao bônus foi superpositiva, mas é pouco diante desse grave cenário. Nós sempre esperamos que se incentive uma posição sustentável, mas também que se puna quem não economiza.