De volta do Planeta Férias

Fidel Castro teve bons motivos para reaparecer em público pela primeira vez em 2 anos: "Quem está de cama em Havana é o Hugo Chávez!"

Lava a jato

O mau tempo tem sido camarada com o pré-carnaval carioca. Todo domingo cai uma chuvarada à tardinha para lavar o xixi no rastro dos blocos. Já se fala na cidade que a Prefeitura teria encomendado o serviço ao Cacique Cobra Coral.

Voz do povo

Corre entre os fãs do Big Brother Brasil 13 a suspeita de que o pernambucano Aslan foi eliminado no último paredão por ter se emocionado em demasia com o documentário Jorge Mautner - O Filho do Holocausto, dirigido por Pedro Bial e exibido de véspera no jardim da "casa". O povo achou tudo aquilo muito estranho!

Blecaute

Imagine uma decisão do Campeonato Brasileiro interrompida durante 34 minutos por causa de um apagão no estádio. Aconteceu na 47.ª edição do Super Bowl, a grande final do futebol americano. Essas coisas a oposição não vê - ô, raça!

Pobre Bill!

Depois de quatro anos cumprindo agenda de secretária de Estado em visitas a 112 países, Hillary Clinton acordou ontem sem ter nada pra fazer em casa. Já viu, né?

Dúvida real

Levantamento em clínicas de cirurgia plástica da Grã-Bretanha revela que, em matéria de padrão de beleza, as britânicas não sabem o que querem, se o nariz da Kate Middleton ou o bumbum da irmã dela.

Trinta dias fora da órbita do noticiário nacional deixa qualquer um atordoado no retorno às bancas de jornal. Particularmente, fiquei de cara com a impressão de que, embora uma tragédia não tenha nada a ver com a outra, a volta indecorosa de Renan Calheiros à presidência do Senado acabou se beneficiando da sombra de indignação que a fumaça de Santa Maria espalhou pelo País.

Embalada pelas gargalhadas de Collor, Jader & Cia, a sucessão de José Sarney seria por si só afronta suficiente para deflagrar a primeira grande gritaria do ano contra tudo-isso-que-aí-está, não fosse a concorrência do absurdo insuperável que lidera o ranking de más notícias de 2013, quiçá da década.

A urgência do fim do mundo detectado em uma boate a 2.093 quilômetros da Praça dos Três Poderes desviou o foco do combate à esculhambação federal que assola o País.

Todo poder ao Corpo de Bombeiros, mas é pouco provável que uma fiscalização mais rigorosa dos ambientes públicos no Brasil leve ao fechamento do Congresso.

Se bem que, no momento, seria fácil culpar meia dúzia de extintores vencidos pela interdição da casa, né não?!

Tática de guerrilha

Marília Gabriela levou o

namorado italiano Riccardo de Angelis (foto) no domingo ao show de Baby do

Brasil. Isso quer dizer o seguinte: a jornalista deve estar doida para ficar

solteira de novo!