De volta à elite do samba, Unidos de Vila Maria faz desfile criativo e levanta público A Unidos de Vila Maria voltou ao Grupo Especial neste ano e, em seu desfile, demonstrou que não deve voltar para o Acesso tão cedo. Com um desfile rico em detalhes, didático e criativo, a agremiação da zona norte logo conquistou o público. A escola começou a se apresentar às 23h15 deste sábado, 14, e teve como tema a importância do diamante para a humanidade. Para isso, abusou de cores vivas, papel picado e acrobacias. “É o calor do vulcão que nos transforma em um verdadeiro diamante”, afirmou o carnavalesco Lucas Pinto.