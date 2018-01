'De um lado, o morro cai; do outro, rio enche'

A controladora de produtos Altaíza Maria Gomes, de 36 anos, passou a noite com as duas filhas em uma casa interditada no Pilões. "Estou esperando se a prefeitura dá auxílio-aluguel. É pouco, mas não tem como ficar aqui. De um lado, o morro cai. Do outro, o rio enche."

A comerciante Arlete Abreu de Andrade, de 60 anos, abre seu bar a quem precisa. "Tem coisa de um monte de gente aqui: comida, roupa... A gente tem de se ajudar porque não dá pra depender só do governo."

O carpinteiro Adaílton Souza Alves, de 28 anos, ficou sem casa e quase morreu. "Perdi a bicicleta na correnteza e, se não fosse um homem jogar uma corda, eu teria sido levado também."

Em Santos, as chuvas provocaram deslizamento de rochas nos morros Chico de Paula, José Menino e São Bento. Neste último, uma pedra atingiu um carro, que ficou destruído. / T.D. e ZULEIDE DE BARROS, ESPECIAL PARA O ESTADO