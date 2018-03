De roupa a perfume, tudo sob medida

Paulistanos agora estão exigindo não só mercadorias de qualidade, mas também produtos ajustados ao gosto de cada um. Seja roupas, acessórios ou até perfume, os serviços de personalização estão sendo adotados por marcas de luxo e populares.

É possível escolher o tecido, o comprimento e os detalhes de um quimono na Flor de Fogo, pequena fábrica com ponto de venda na Liberdade, centro de São Paulo. Se confeccionado com tecido sintético, o modelo personalizado sai por R$ 78, preço 20% maior que o padrão.

Em alguns casos, a personalização exige uma espera mais longa pela entrega da compra. Na Essenza Reale, que desenvolve perfumes sob medida há quatro anos, o produto demora 30 dias para ficar pronto após a aprovação da fragrância, cuja elaboração leva 15 dias. Um questionário de 30 itens é entregue ao interessado e, com base nas respostas, três aromas são elaborados. A fragrância escolhida pelo cliente é colocada num frasco de 100 mililitros com seu nome.

Segundo a diretora Monica Lacerda, a demanda está em ascensão, principalmente por empresas que querem criar uma identidade olfativa - são cerca de cinco pedidos por mês.

De cada dez sapatos vendidos na Ferri (que tem lojas nos Shoppings Pátio Higienópolis, Villa-Lobos e Morumbi), dois são sob medida. "De três anos para cá, além de um modelo adequado aos pés, o cliente quer um diferencial estético, que o posicione socialmente", diz Gleison Fioravante, gestor de Marketing da empresa, que não cobra adicional pela personalização.

Para quem busca uma calça jeans adequada ao quadril e à cintura, a Levi"s lançou neste mês a coleção Curve ID. Cada numeração ganhou três moldes diferentes, que contemplam mulheres com medidas diversas.

Até biquínis vão entrar no rol de itens personalizados, pelas mãos de Amir Slama, ex-dono da Rosa Chá. O estilista abre no início de outubro a primeira loja da sua nova grife de moda praia, em São Paulo. Ele já avisa que vai atender com hora marcada para fazer modelos sob medida. Amir vai criar peças com padronagens, estampas, cores e texturas especiais escolhidas pelas clientes. Os moldes serão guardados para futuros pedidos - e o preço será o dobro do estabelecido para itens prontos.

ONDE: FLOR DE FOGO, WWW.FLORDEFOGO.COM.BR. ESSENZA REALE, WWW.ESSENZAREALE.COM.BR, TEL.: (11) 3541-2522. PREÇO: R$ 1.300 (POR FRASCO). LEVI"S, WWW.LEVI.COM.BR, TEL.: (11) 5181-8824. PREÇO: R$ 169 A 299. AMIR SLAMA, R. OSCAR FREIRE, 977, JARDINS (ABRE DIA 4/10) FERRI, WWW.FERRICOUROS.COM.BR. PREÇO: R$ 500 A R$ 1.600