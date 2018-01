De R$ 74,8 mi recebidos, 3% foram usados

Apesar de ter atraído investimentos imobiliários milionários como o Shopping Bourbon e o complexo residencial Casa das Caldeiras, ambos com impacto no trânsito da região, a área do eixo Pompeia-Perdizes-Lapa não recebeu obras de infraestrutura de contrapartida, como previa a Operação Urbana Água Branca, criada em 1995.

Os grupos empresariais repassaram ao governo municipal R$ 74,8 milhões para construir, nesses bairros, imóveis com áreas superiores às permitidas pela lei de zoneamento, mas só 3% (R$ 2,5 milhões) foram gastos. As associações de bairros reclamam de intervenções que nunca saíram do papel, como a criação de áreas verdes.