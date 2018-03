De quem é o prejuízo?

BENEDITO CLASSE DO AMARAL / SÃO PAULO

A Assessoria de Imprensa da Caixa Econômica Federal informa que está tomando as providências cabíveis para apurar a ocorrência. Diz que entrou em contato com o cliente, que está ciente dos trâmites adotados.,

APOSENTADORIA

Erro em grafia

Minha sogra, Irma Kornmann de Wernicke, tem 91 anos e há 18 anos recebe sua aposentadoria pelo Banco do Brasil, na Argentina. Mas há 1 ano tenho de reclamar todos os meses, pois o dinheiro dela só é depositado depois que eu entro em contato com o banco. Descobri que o nome dela entra no sistema em ordem invertida. Por que não conseguem resolver esse problema tão simples?

Ela ainda não recebeu nenhum pagamento este ano! Peço providências urgentes ao banco para solucionar a questão.

DELIA WERNICKE / SÃO PAULO

A Assessoria de Imprensa da Regional São Paulo do Banco do Brasil responde que a liquidação automática de ordens de pagamento do exterior somente é possível quando o nome do beneficiário é grafado de forma idêntica ao nome que está nos documentos apresentados pelo cliente e cadastrado nos sistemas do banco. Caso contrário, há a necessidade de contato do cliente com o banco a cada remessa recebida. Explica que essa modalidade de operação (câmbio) é fiscalizada pelo Banco Central. A movimentação da conta corrente é de exclusiva competência de seu titular ou da pessoa formalmente por ele nomeada, limitada aos poderes estabelecidos. Considerando a idade avançada da correntista, orienta que seja providenciada uma procuração por instrumento público, outorgando poderes para que alguém da confiança da sra. Irma possa movimentar a conta para ela, como também liquidar as ordens de pagamento do exterior. Diz ainda que a última ordem de pagamento recebida em nome da cliente foi creditada na conta dela em 29/12/09. Não foi localizada nenhuma ordem de pagamento do exterior em nome da cliente nos meses de janeiro, fevereiro ou março deste ano.

A leitora comenta: Vou tentar solucionar o problema daqui a alguns dias pessoalmente.

ACESSO À INTERNET

Computadores obsoletos

Peço que a Prefeitura envie um técnico para vistoriar os computadores da biblioteca do Centro Educacional Unificado (CEU) Parque Veredas, na Rua Daniel Muller, no Itaim Paulista. É preciso que seja feita a manutenção das máquinas ou a troca delas, como também dos mouses, monitores e teclados. Todos os computadores já têm 6 anos. As pessoas usam essas máquinas para fazer pesquisas para a escola e enviar currículo. Mas sempre é muito difícil trabalhar nesses computadores.

LUIS RUIZ DA SILVA / SÃO PAULO

A Secretaria Municipal de Educação responde que a direção do CEU Parque Veredas informou que a aquisição de novos computadores para a biblioteca está sendo analisada.

O leitor comenta: Até eu ter recebido essa resposta, nenhuma providência foi tomada.

Peço ao Estadão que reforce meu pedido aos órgãos competentes. Enquanto não é feita a aquisição de novos computadores, pelo menos deveriam limpar os arquivos, atualizar a configuração e aumentar a memória das máquinas que estão na biblioteca. Os computadores

estão muito lentos! Inclusive, há dois sem áudio.