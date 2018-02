De pijama, menino de 2 anos é achado andando na rua

Familiares do menino foram encontrados antes do amanhecer, quando foram registrar o desaparecimento da criança. A mãe, de 23 anos, dorme no mesmo quarto do garoto e só percebeu a ausência dele às 4 horas. Para ela, o menino destrancou a porta de casa e saiu. Ontem à tarde, a criança, que estava em um abrigo, foi entregue à mãe.

Em Botucatu, uma mulher de 33 anos fingiu ter encontrado um recém-nascido em uma lixeira ontem de madrugada. No final da tarde, ela admitiu que o menino era seu filho e disse ter agido daquela forma porque estava sendo extorquida. Ela responderá por falsa comunicação de crime.