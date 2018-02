De olho na Copa, PMDB e PCdoB disputam Esportes

Quem vencer a batalha vai negociar contratos milionários com patrocinadores esportivos, além de participar ativamente do pacote de obras anunciado para o entorno do Itaquerão, estádio em construção pelo Corinthians na zona leste da capital que deve receber a abertura.

Por enquanto, não há definição. De um lado, o deputado federal Gabriel Chalita (PMDB), que participou ativamente da campanha de Haddad no segundo turno, após alcançar a quarta colocação nas urnas, cobra a conta pelo apoio e negocia o prêmio diretamente com a presidente Dilma Rousseff (PT). Do outro, a vice-prefeita eleita Nádia Campeão (PCdoB) tem na bagagem a experiência de já ter comandado a área de Esportes na gestão Marta Suplicy. Oficialmente, ela nega interesse em reassumir a secretaria, mas não descarta a possibilidade de indicar outro representante para o cargo. O PSD, que hoje ocupa a pasta, ainda corre por fora./A.F. e D.Z.