De moto, criminosos matam um e ferem quatro no Tatuapé

SÃO PAULO - Uma pessoa morreu e outras quatro foram baleadas na Favela do Pau Queimado, no Tatuapé, zona leste da capital paulista, por bandidos que estavam em uma motocicleta, informa a Polícia Militar. O crime ocorreu na madrugada da sexta para o sábado, por volta das 03h30, na Rua Hely Lopes Meirelles. Os dois suspeitos de participarem do ataque conseguiram fugir.

Ainda de acordo com a PM, as vítimas estavam na rua quando foram surpreendidas pelos criminosos. O suspeito que estava na garupa teria atirado várias vezes e, logo depois, fugido. Os moradores não conseguiram anotar a placa do veículo e nem puderam identificar os autores dos disparos, já que os dois estavam de capacete.

Atingida nas costas, uma das vítimas chegou a ser socorrida por moradores e levada ao Pronto-Socorro do Hospital Vila Maria, mas não resistiu aos ferimentos. O Corpo de Bombeiros e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também prestaram atendimento aos feridos, que foram encaminhados ao Pronto-Socorro do Tatuapé e ao Hospital Planalto, além do Hospital Vila Maria.

Uma das vítimas foi alvejada na perna direita, a segunda recebeu um tiro na região do quadril; a terceira, na coxa direita e a quarta na face. Segundo a PM, todos permanecem internados. O caso foi registrado como homicídio e múltipla tentativa de homicídio no 10º Distrito Policial (Penha).