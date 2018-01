De folga hoje? Veja 6 passeios bem perto

ndo o feriado de Tiradentes cai bem no meio da semana e a previsão é de sol, o melhor é aproveitar o dia livre. Nesta página estão opções de passeios em São Paulo e cidades vizinhas. Tudo para ir e voltar no mesmo dia.

Quem busca adrenalina pode visitar a pista de patinação no gelo inaugurada anteontem no Shopping Vila Olímpia, zona sul. Para amantes da tranquilidade, a dica é visitar o templo budista Zu Lai, em Cotia, ou a fazenda histórica Nossa Senhora da Conceição, em Jundiaí. Para relaxar, spas que participam da Spa Week estarão abertos. No fim de tarde, vale ainda conferir a opereta no Vale do Anhangabaú.

Fazenda.

Comida típica museu do café e passeios a cavalo e charrete na Nossa Senhora da Conceição

RODOVIA CONSTÂNCIO CINTRA, KM 72,5, JUNDIAÍ,

(11) 4535-1341; ENTRADA GRÁTIS, PASSEIOS PAGOS (DINHEIRO E CHEQUE)

Diversão no gelo. No Vila Olímpia, a patinação é permitida a maiores de 6 anos; para os pequenos, há o Big Ice Car

RUA DAS OLIMPÍADAS, 360; TEL.: (11) 3047-6001; DE SEG. A SÁB. DAS 10H ÀS 22H. R$25 (MEIA HORA).

Opereta. O espetáculo El Niño Judio une canto, dança e teatro

VALE DO ANHANGABAÚ, CENTRO; GRÁTIS; HOJE, ÀS 18H; OUTRAS ATRAÇÕES NO CCBB; (11) 3113-3651

Budista. O templo Zu Lai é o destino ideal de quem busca paz e tranquilidade

ESTRADA FERNANDO NOBRE, 1.461 (ALT. DO KM 28,5 DA ROD. RAPOSO TAVARES), COTIA; GRÁTIS (11)4612-2895; 9h30 às 17h

Relax. quatro hotéis da rede Blue Tree Park oferecem o pacote day use

O PACOTE DE 6H TEM A TARIFA MAIS BARATA

TEL.: (11) 3018-1848

WWW.BLUETREE.COM.BR; DE R$ 119 A R$ 268

Spa week. Treze spas do Estado estarão abertos hoje

(SPAWEEK.COM.BR)