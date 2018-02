"Não é que eu seja contra morador de rua, mas não dá para aceitar que pessoas entrem lá livremente para tomar banho nas pias do banheiro", disse. Com 89 mil votos, Telhada quer um modelo semelhante ao praticado por grandes empresas, com recepção que exija registro de visitantes. "Isso não tem nada de ruim ou invasivo. Quem vai à Câmara precisa se identificar. Isso é segurança e prevenção."/A.F. e D.Z.