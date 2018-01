De equitação adaptada a xadrez cego; veja atrações da 5ª Virada Inclusiva em SP

Equitação adaptada, xadrez cego e bicicletada inclusiva. Este final de semana será marcado pela 5ª edição da Virada Inclusiva, evento promovido pela Secretaria Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência. No total, 63 cidades do estado terão cerca de 750 atividades nas ruas, praças, parques, museus e teatros. A expectativa da pasta é de que 30 mil pessoas participem do evento, que terá atividades culturais, esportivas e de lazer para pessoas com e sem deficiência participarem juntas.

Às 10h30 do sábado haverá a caminhada pela inclusão, que parte da Praça Oswald Cruz e vai até o vão livre do Masp. No Parque da Água Branca, das 9h às 12h, haverá vivência de equitação adaptada com equipe multidisciplinar. Ainda no sábado, das 9h às 12h, o Zoológico de São Paulo proporciona aos visitantes com e sem deficiência um maior contato com os animais, além de transmitir informações sobre cada espécie. Os interessados poderão encontrar os monitores na portaria.

Entre 11h e 14h, o Sesc Vila Mariana terá vivência com cão-guia, onde os participantes poderão fazer um pequeno percurso com os animais de olhos vendados e das 14h às 17h, no mesmo local, terá Xadrez Cego. Nesta atividade, os participantes serão convidados a utilizar vendas e, de posse do tabuleiro apropriado, com toque das mãos, simular um jogo às cegas. No Memorial da América Latina, das 19h às 21h, terá show da Banda dos Seguranças do Metrô.

No domingo, a partir das 9h, a Praça dos Ciclistas, na Avenida Paulista, será palco da Bicicletada Inclusiva, atividade em que ciclistas podem levar suas bicicletas ou utilizar algumas que estarão no local, como as hand bikes, para pessoas com deficiência nos membros inferiores, e as tanden, em que uma pessoa sem deficiência pedala no assento da frente e o ciclista com deficiência visual, no de trás. Além da exposição do presépio natalino no Museu de Arte Sacra de São Paulo, das 10h às 16h, nos três dias do evento. Acesse a programação completa.

Programação em São Paulo

SÁBADO

CAMINHADA NA AV. PAULISTA

Partida: Praça Oswaldo Cruz / Chegada: Vão do Masp

Horário: concentração a partir das 9h e caminhada às 10h30.

Parceiro: Movimento Superação / Mais Diferenças

EQUITAÇÃO ADAPTADA

Passeio a cavalo / Demonstração equitação para todos

Horário: das 9h às 12h

Parceiro: IAD / SMA

Endereço: Parque da Água Branca (av. Francisco Matarazzo, 455 - Água Branca - São Paulo/SP)

VIVÊNCIA COM CÃO-GUIA

Vivência com cão-guia: Conhecer a rotina de um cego e seu cão-guia, o uso da bengala de orientação, desafios para circulação em espaços sociais e coletivos e outros temas que perpassam essa relação. Será abordado o processo de criação e treinamento de cães-guias no Brasil e como eles contribuem para inclusão do cego. Após a conversa, um pequeno percurso, de olhos vendados completará a experiência.

Horário: das 11h às 14h

Parceiro: Instituto IRIS

Endereço: Sesc Vila Mariana (rua Pelotas, 141 - Vila Mariana - São Paulo - SP) / Praça de Eventos

XADREZ CEGO

Vivência orientada de xadrez adaptado. Os participantes serão convidados a utilizar vendas e, de posse do tabuleiro apropriado, com toque das mãos, simular um jogo às cegas.

Horário: das 14h às 17h

Parceiro: Federação Brasileira de Xadrez para Deficientes Visuais

Endereço: Sesc Vila Mariana (rua Pelotas, 141 - Vila Mariana - São Paulo - SP) / Sala Corpo & Artes

SHOW DA BANDA DOS SEGURANÇAS DO METRÔ

Horário: das 19h às 21h

Parceiro: Metrô / Memorial da América Latina

Endereço: Praça Cívica do Memorial da América Latina (Av. Auro Soares de Moura Andrade, 664 - Barra Funda - São Paulo - SP)

DOMINGO

MICRO-TOQUE

Programa para pessoas com deficiência visual: Na Praça dos Cientistas do Museu de Microbiologia, junto aos 11 bustos e modelos tridimensionais de microorganismos destinados às pessoas com deficiência visual. Todos esses objetos contam com a ajuda de áudios de apoio à visita.

Horário: das 9h às 12h

Parceiro: Instituto Butantan

Endereço: Museu de Microbiologia / Instituto Butantan (av. Dr. Vital Brasil, 1500 - Butantã - São Paulo - SP)

BICICLETADA INCLUSIVA

Ciclistas poderão levar suas bicicletas ou utilizar algumas que estarão no local, como as hand bikes, para pessoas com deficiência nos membros inferiores, tanden para pessoas com deficiência visual e outros modelos em que há garupa e lugar para mais pessoas.

Horário: das 9h às 14h

Parceiro: SEDPcD

Endereço: Praça do Ciclista (Av. Paulista - Consolação / SP)

ÁREA EXTERNA NO MUSEU DO FUTEBOL

Introdução ao Futebol de Cinco: Jogo educativo desenvolvido para o público ter acesso ao Futebol de Cinco, ou Futebol para Cegos, como a função do chamador, a bola de guizo e as vendas para os jogadores de linha. O jogo reúne algumas regras ao Futebol de Cinco com uma ramificação do futebol, popularmente conhecido, como Artilheiro. Este jogo foi criado após as experiências adquiridas no projeto Deficiente Residente de 2010, que tratou a deficiência visual, e da vivência adquirida durante a exposição temporária Olhar com outro Olhar (segundo semestre de 2011)

Horário: 11h

Parceiro: Museu do Futebol

Endereço: Museu do Futebol (Praça Charles Miller, s/nº - Pacaembú - São Paulo - SP)