De casamentos a partos, 12/12/12 inspira eventos

Desde 1.º de janeiro de 2001, datas com números repetidos têm causado fascínio, principalmente entre quem quer casar, dar à luz e até mesmo marcar festas da empresa. Perfilados e idênticos, têm ar de dia especial: 10/10/10, 11/11/11... e, caso ainda não tenha notado, hoje, 12/12/12. Última de um ciclo de 12 anos, a data agora só voltará a aparecer em uma folhinha de calendário no longínquo ano de 2112. Não à toa, a data de hoje vai entrar para a história de muita gente.

Às 8 horas, na Maternidade Santa Joana, no Paraíso, zona sul de São Paulo, Gabriela de Pascale Pedro, de 15 anos, vai dar à luz Ana Luiza, filha de Luiz Maurício Rocha Pedro, de 21, um corintiano fanático - que deixará de assistir à estreia do time no Mundial de Clubes da Fifa para segurar a mão de Gabriela.

"O 12/12/12 é muito importante para mim, portais de energia vão estar abertos (segundo sua religião, o kardecismo). A data provável do parto era domingo, mas perguntei para minha obstetra se não poderia antecipar e foi possível", comemora ela. "Meu líquido amniótico está baixo e vai ser até melhor para a bebê."

Quatro horas depois, a assessora técnica Ieda Porfírio vai parar para meditar. "Quero vibrar coisas boas, às 12h deste 12/12/12. Não só para mim, mas para as pessoas ao meu redor, para o mundo", conta a paulistana que completa hoje 46 anos. "Sempre gostei da data do meu aniversário, mas neste ano, confesso, está 'mais interessante'", diz.

Após o sol se pôr na capital, às 20 horas o cantor Fernando Zor, de 27 anos, da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, vai aguardar a psicóloga Mikelly Medeiros, de 28, no altar. Eles escolheram o 12/12/12 não por misticismo, mas porque tinham de marcar o casamento em uma quarta-feira - a agenda de shows de Fernando começa às quintas-feiras e a maioria dos convidados também é do meio artístico.

"Mas, quando eles bateram o olho no calendário, 12/12/12, acharam a combinação de números perfeita", informou a assessoria da dupla sertaneja. E foi ali que souberam que aquela seria a data a ser impressa nos convites.

Copacabana Palace. No Rio, o 12/12/12 vai até entrar para a história do tradicional e luxuoso Hotel Copacabana Palace, na zona sul, prestes a fazer 90 anos. Das 16 horas até por volta das 22h, mais de 800 convidados vão circular pelas instalações reformadas do prédio principal, cujo lobby ficou 80% maior, após cinco meses de obras.

"O 12/12/12 me pareceu perfeito, dando mais glamour à reabertura. Imagina que loucura: quando vamos ter outra assim? Daqui a muito tempo. Essa é uma data única",diz a diretora-geral do hotel, Andrea Natal. "O cardápio vem com a data em destaque. Depois, vou enquadrá-lo e pendurá-lo na minha sala."

Otimismo. O numerólogo Shimónn Kressler, da Associação Brasileira de Numerologia, explica que a soma dos números resulta em 2 (12+12+2012=38 / 3+8=11 / 1+1=2), número ligado a parceria, união e colaboração. "Quando os números se alinham assim, de forma visível, é um alerta às pessoas, são portais de energia abertos. Hoje é 12/12/12 para todos. Cabe a cada um olhar para o dia com otimismo", afirma. / DENIZE GUEDES