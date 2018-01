De carro, chegue a paraísos do litoral sem se esforçar

Na divisa As praias paradisíacas e as áreas de natureza intacta são bons motivos para conhecer o núcleo Picinguaba, ao norte de Ubatuba. Aproveite para visitar a Casa da Farinha, antigo engenho de açúcar e álcool. - Núcleo Picinguaba Rod. Rio-Santos, Km 10. Casa da Farinha. 9h/17h. Grátis.

Off-road O trajeto de 22 km até a Praia de Castelhanos, em Ilhabela, é feito com jipe com tração nas quatro rodas - para enfrentar o trecho off-road. O passeio (R$ 90, por pessoa) sai do Perequê às 10h30 e deixa Castelhanos às 16h. - Sumítica Av. São João, 68, Perequê, Ilhabela, (12) 3896- 2096. 8h/20h.