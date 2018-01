De cada 10 veículos da frota paulistana, 3 foram multados

SÃO PAULO - A cada dez veículos da frota paulistana, três foram multados em 2015, conforme os dados do Painel da Mobilidade da Prefeitura. O levantamento da administração municipal mostra que 31% dos 8,1 milhões de veículos da capital foram alvos de multas aplicadas tanto por equipamentos eletrônicos quanto pelos marronzinhos, PMs, guardas-civis metropolitanos e agentes da São Paulo Transporte (SPTrans). Das multas, 70,85% foram aplicadas por equipamentos eletrônicos e 29,15% foram aplicadas manualmente.

Os carros são a maioria entre os autuados e representam 71,70% das infrações, seguidos por utilitários como os Veículos Urbanos de Carga (VUCs), caminhões, motocicletas e ônibus. Outro dado que a gestão Fernando Haddad (PT) quer diminuir é o de reincidência. De mais de 11 milhões de multas, cerca de 643 mil foram aplicadas em veículos que cometeram três infrações ou mais. A maioria, quase 1 milhão, recebeu apenas uma notificação no ano passado.

O mestre em Transportes pela Universidade de São Paulo (USP) Sérgio Ejzenberg considera que esse número “ainda é muito alto”. “É uma quantidade enorme de multas. Ninguém pode ser contra a fiscalização. A boa fiscalização é a que faz as pessoas não cometerem infrações”, disse.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Filtros. No novo portal, a população ainda tem acesso a dados por avenida. Ao colocar no sistema de busca um determinado endereço, o site mostra as infrações mais cometidas. Também é possível filtrar a pesquisa por mês, dia, ano e faixa horária.

“Nós tomamos todas as providências para reduzir a quantidade de mortos no trânsito. Essa providência vai nos permitir atingir a média (de redução) da ONU”, afirmou o prefeito Haddad. Ele explicou que a primeira medida foi a política de fiscalização e redução de velocidade. A segunda é a ferramenta digital.

“A gente tem de escancarar esses dados para que as pessoas possam se educar”, disse o prefeito. A meta da gestão petista é conseguir redução para seis mortos no trânsito para cada 100 mil habitantes.