De brincadeira de menino a games na TV Conhecido como Pedro, do Castelo Rá-Tim-Bum, ou Lucas Silva e Silva, do Mundo da Lua - ambos programas infantis da TV Cultura nos anos 1990 -, hoje Luciano Amaral é apresentador de programas de games e internet MOK e GoGame na Play TV. Aos 32 anos, o ator lembra com gosto dos personagens que interpretou com brincadeiras de menino dos 10 aos 13 anos. Mas quer novas produções.