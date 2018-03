De biquíni, Amy mostra 'lado comportado' no Rio

Sucos e frutas são a opção da cantora britânica Amy Winehouse desde que chegou ao Rio, na manhã de anteontem. Até o fim da tarde de ontem, Amy não havia saído do Hotel Santa Teresa e fez as refeições na suíte de 180 m² e diária de R$ 2.800. Nesses primeiros dias no Rio, a cantora dispensou bebidas alcoólicas.

Com a aparência saudável, Amy aproveitou ontem uma hora e meia de sol à beira da piscina do hotel. Usando sutiã de biquíni tomara-que-caia vermelho e branco com short jeans, não mergulhou e optou por ficar no canto mais discreto do jardim. Pouco antes de meio-dia, voltou para o apartamento e não saiu até as 18h. Antes da piscina, às 9h30, apareceu na sacada da suíte e acenou para os poucos moradores que passavam na frente do hotel.

Quatro policiais militares foram destacados para evitar confusão nos arredores do hotel. Até o fim da tarde de ontem, no entanto, não tiveram trabalho. O número de fotógrafos era bem maior do que o de fãs, prejudicados pelo fato de o hotel, no alto do bairro de Santa Teresa, ficar em área de difícil acesso, na região central da cidade.

"Amy, por favor, I love you. We are not paparazzi", gritavam os gêmeos Tiago e Mateus da Silva, de 15 anos, moradores do Meier, subúrbio da zona norte, que depois da aula foram diretamente para Santa Teresa e se revezaram nas duas entradas do hotel. "Nossa, como ela é magra. Mas tem peitão", comentava um irmão. "Maravilhosa", gritava o outro.

A dupla associou-se a duas moças - uma delas usando shortinho e sapatilhas estilo Amy - e um rapaz. Com câmeras na mão, eles tentavam conseguir um flagrante e, ao mesmo tempo, desafiavam a paciência dos porteiros do hotel, encarregados de só permitir a entrada de hóspedes e de clientes do restaurante Térèze e do Bar dos Descasados.

Enquanto se prepara para os cinco shows no Brasil - amanhã em Florianópolis, segunda e terça no Rio, quinta no Recife e dia 15 em São Paulo -, Amy tem à disposição a academia montada no andar inferior da suíte, com tapete para ioga, equipamentos de pilates, esteira e bicicleta ergométrica.

"Até agora está tudo tranquilíssimo", disse uma das pessoas com acesso ao hotel sobre o comportamento de Amy desde quarta-feira. A maior preocupação da direção era com o possível incômodo dos outros hóspedes, mas a cantora pouco circulou na área comum do casarão de meados do século 19 que foi totalmente restaurado antes da inauguração do hotel, em setembro de 2008.

Biquíni mal colocado. No início da noite, a cantora saiu mais uma vez à sacada do hotel e acenou para os fãs. Distante do público, Amy apareceu com o biquíni mal colocado, quase deixando à mostra parte do seio esquerdo. Ela foi rapidamente avisada pelo segurança ao lado e ajeitou o tomara-que-caia. A inglesa fez mais uma saudação e voltou para o quarto.