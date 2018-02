De 50 parques, 37 entregues O Parque do Chuvisco é uma das áreas verdes do Plano de Metas da Prefeitura. Embora liste 111 projetos, a Agenda 2012 prevê como objetivo a criação de 50 parques urbanos, naturais e lineares. No entanto, até agora, a administração municipal entregou 37. O do Chuvisco aparece como "em licitação e contratação". Embora a previsão seja de entregá-lo até o fim de 2013, no site do Plano de Metas (www.agenda2012.com.br), consta dezembro deste ano.