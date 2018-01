Daniela Mercury faz esquenta para o carnaval e transforma as ruas de SP em Salvador

A concentração teve início às 15h30 na Avenida Faria Lima, próximo ao Instituto Instituto Tomie Ohtake. Elegantemente trajada com um decote preto, Daniela começou a performance ao som de 'Swing da Cor' e 'O Canto da Cidade'. "Boa tarde, São Paulo. Quem é paulistano levanta a mão. Quem é estrangeiro levanta a mão. Vamos inaugurar o carnaval de São Paulo. É um sonho para mim estar aqui", disse.

Daniela Mercury vive o melhor momento da carreira. Sua voz consegue transitar por vários estilos musicas sem pestanejar. Experiência que adquiriu nos bares de Salvador, onde começou sua trajetória musical. A artista não derrapa em músicas que estão na boca do povo, tais como 'Você não entende nada', de Caetano Veloso, e 'Bat Macumba', de Caetano e Gilberto Gil.

Como era esperado, até aqui, Daniela não tocou muitas musicas do seu disco mais recente, Vinil Virtual. Armada de hits, a baiana preferiu apostar em um repertório mais conhecido da multidão que marcou presença no show, apesar do tempo nublado e chuvoso.

Por volta das 17h, o público que era modesto no início da tarde, começou a chegar em peso. A estudante de engenharia Jessica Freitas de Oliveira, 23, disse que o show de Daniela era o aquecimento para o carnaval de rua. "Acho que neste ano as ruas de São Paulo vão ferver. O carnaval de rua cresceu muito aqui. O show da Daniela Mercury é o esquenta de um fevereiro agitado na cidade", afirmou a jovem.

O publicitário André Figueiredo Gatte, 33, aprovou o evento. "Isso está parecendo Salvador. Aliás, São Paulo poderia proporcionar mais coisas assim no aniversário da cidade. Essas coisas deixam a metrópole ainda mais bonita", cravou.

O trio de Daniela Mercury, inclusive, chegou a ter dificuldades para fazer a curva e entrar na Avenida Rebouças

Em ritmo de carnaval, Daniela Mercury também não se esqueceu das famosas marchinhas. O público, a caráter, entrava cada vez mais no clima. Na multidão, fantasias de todos os tipos e gêneros. Marinheiros, índios e super heróis. "Vamos aproveitar essa festa linda de todas as formas possíveis", disse o estudante João Vicente, 18.

Mais festa. As comemorações pelo aniversário de São Paulo continuam. O destaque desta segunda-feira, 25, será o show de Gilberto Gil no Centro Esportivo de Lazer Tietê (Avenida Santos Dumont, 843). Depois de uma abertura do grupo Demônios da Garoa, às 16h, com participações de Juçara Marçal, Rodrigo Campos e Ogi, Gil aparece em um formato que há muito não mostra aos paulistanos.

Ele e banda vão investir no set mais pop que conseguirem, o que inclui Realce, Expresso 2222, Palco, A Paz e Toda Menina Baiana. Não deve mostrar muito do que gravou em seu disco mais recente, Gilbertos Samba, só com músicas de João Gilberto