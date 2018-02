Daniela Mercury e Claudia Leitte desfilam neste fim de semana em SP; veja destaques dos blocos

O carnaval ainda não acabou na cidade de São Paulo. Neste final de semana de pós-carnaval, 104 blocos de rua vão desfilar na capital. Os destaques são para os megablocos das cantoras baianas de axé, Claudia Leitte e Daniela Mercury. Os quatro dias de carnaval levaram mais de 5 milhões de foliões às ruas da cidade, segundo números da Prefeitura de São Paulo.

Neste sábado, 16, a avenida 23 de Maio, na zona sul de São Paulo, receberá das 12 horas às 17 horas a cantora Claudia Leitte no Bloco do Largadinho. Com concentração marcada para o trecho entre os viadutos Santa Generosa e Pedroso da via, a expectativa de público é de mais de 100 mil pessoas.

Na mesma via, ocorrerá ainda neste sábado o Bloco Navio Pirata do Baiana System, com participações de BNegão, Flora Matos e Rico Dalasam. A concentração será às 13 horas na altura do Viaduto Santa Generosa, com previsão de dispersão para 18 horas.

Com participação do grupo de pagode Molejo, os blocos Não Era Amor Era Cilada e Vou de Táxi agitam os foliões também neste sábado, das 13 horas às 18 horas, na Avenida Faria Lima, na Vila Olímpia, na zona oeste da capital.

O destaque de domingo é de Daniela Mercury, que comanda o bloco Pipoca da Rainha a partir das 15 horas na Rua da Consolação, altura do número 2.423, entre as ruas Antônio Carlos e Matias Aires. Com expectativa de público de mais de 100 mil pessoas, a cantora descerá a Rua da Consolação até a Avenida São Luís. A dispersão ocorre às 20 horas.

Também na região central da cidade, desfilará o bloco Orquestra Voadora, que traz o conceito de fanfarra mesclado ao rock, funk, pop e jazz, além dos tradicionais samba, frevo e maracatu. O grupo se concentra às 14 horas na Praça da República, entre as ruas 24 de maio e Barão de Itapetininga, e dispera às 19 horas.

Já em Pinheiros, na zona oeste, a partir das 14 horas o bloco Se Te Pego Não Te Largo deve concentrar pelo menos 20 mil pessoas. A festa acontece na Avenida Brigadeiro Faria Lima, altura do número 104, com dispersão às 18 horas.

Veja os destaques dos blocos deste final de semana:

SÁBADO (17/02)

Bloco 50 tons de pinga

Endereço: Rua Airi, 150 - Tatuapé

Concentração: 14 horas

Dispersão: 19 horas

Bloco Cecílias e Buarques

Endereço: Praça Rotary - Vila Buarque

Concentração: 13 horas

Dispersão: 18 horas

Bloco da Diversidade - APOGLBT/SP

Endereço: Largo do Arouche, 32 - República

Concentração: 17 horas

Dispersão: 22 horas

Bloco do Apego

Endereço: Rua Fernão Dias, 250 - Pinheiros

Concentração: 14 horas

Dispersão: 19 horas

Bloco do Largadinho (com Claudia Leitte)

Endereço: Avenida 23 de maio (entre Viaduto Santa Generosa até Viaduto Pedroso)

Concentração: 12 horas

Dispersão: 17 horas

Bloco Catuaba

Endereço: Rua Augusta, 134 - Consolação

Concentração: 17 horas

Dispersão: 22 horas

Bloco Se Joga!

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima - Pinheiros (até a esquina da Rua Tavares Chopin)

Concentração: 13 horas

Dispersão: 18 horas

Bloco Meu Santo É Pop

Endereço: Rua Vieira de Carvalho, 667

Concentração: 13 horas

Dispersão: 18 horas

Bloco Navio Pirata do Baiana System

Endereço: Avenida 23 de maio - Viaduto Santa Generosa

Concentração: 13 horas

Dispersão: 18 horas

Bloco Não era Amor, Era Cilada (+Vou de Táxi)

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2 - Vila Olímpia

Concentração: 13 horas

Dipersão: 18 horas

DOMINGO (18/02)

Bloco Pipoca da rainha (com Daniela Mercury)

Endereço: Rua da Consolação, 2.423

Concentração: 15 horas

Dispersão: 20 horas

Orquestra Voadora

Endereço: Praça da República (entre as ruas 24 de maio e Barão de Itapetininga)

Concentração: 14 horas

Dispersão: 19 horas

CarnaBlack

Endereço: Praça Dom José Gaspar, 163

Concentração: 17 horas

Dispersão: 22 horas

Bloco Vou de Táxi + Bloco Pé na Jaca

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima com a Rua Ministro Jesuíno Cardoso e a Rua Fiandeiras

Concentração: 14 horas

Dispersão: 19 horas

Bloco Se Te Pego Não Te Largo

Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 104 - Pinheiros

Concentração: 14 horas

Dispersão: 18 horas