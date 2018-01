Dança proporciona benefícios físicos e emocionais a alunas

A professora de Comunicação das Artes do Corpo da PUC Zélia Monteiro explica que a dança desenvolve musculatura e coordenação motora, alinha a postura e trabalha articulações, circulação e respiração. "Como todo exercício, se malfeito, prejudica. Se benfeito, é muito benéfico."

Para a coordenadora do curso de Dança da Anhembi Morumbi, Valeria Bravi, é fundamental procurar conhecer o currículo do professor. "Se ele tiver bom conhecimento, não forçará um movimento que cause danos." / A.B.