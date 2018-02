Dados pessoais acessados

Tive meus dados furtados dos sites da TAM e da Multiplus. O pior é que as empresas acham que o problema maior é o furto de pontos do programa de fidelidade para a compra indevida de passagens e, por isso, obrigam-me a assinar uma declaração em que eu renuncio a meus direitos de indenização, caso os pontos sejam devolvidos. Mas nada falam sobre o furto de meus dados pessoais, que forneci exclusivamente a essas empresas e em caráter confidencial.

FLAVIA AMARAL / SÃO PAULO

A TAM diz que seu site não foi invadido e que adota procedimentos para garantir a segurança das informações do TAM Fidelidade. Como a leitora não comunicou o não reconhecimento do resgate de alguns pontos, a equipe da Multiplus Fidelidade enviou nova assinatura eletrônica e senha de resgate para a cliente, para evitar a reincidência desse tipo de fraude. E solicitou uma declaração na qual a leitora se compromete a colaborar com as investigações sobre o assunto.

A Multiplus informa que contatou a leitora em 23/4 com pedido de envio da documentação necessária para a solução completa do caso.

A leitora reclama: Já passei pelo menos quatro vezes a documentação para a Multiplus e sempre é rejeitada, sem explicação. Da última vez, a atendente confirmou o recebimento e disse que meus dados seriam alterados em 5 dias. Isso foi há mais de três semanas e, até agora, nada foi feito. Eles fazem parecer que sou eu que devo informações, quando são eles que não me respondem.

VACINAÇÃO EM UBS

Atendimento grosseiro

Fui à UBS Alvarenga, em São Bernardo do Campo, para atualizar meu cartão de vacinação, bem como as vacinas. Uma funcionária pediu que deixasse a carteirinha em uma caixa improvisada. Fui um dos primeiros a chegar e outras pessoas que apareceram depois foram depositando as carteirinhas na caixa, sem nenhum tipo de controle. Perguntei à funcionária qual seria o critério de chamada e, num tom grosseiro, ela disse que chamaria na ordem em que as cadernetas estivessem na caixa. Disse a ela que o atendimento deveria obedecer à ordem de chegada e, numa demonstração de falta de respeito e educação, ela disse que eu poderia ir embora se não quisesse esperar. Saí de lá constrangido.

ESTEVÃO SILVA DE OLIVEIRA

/ SÃO BERNARDO DO CAMPO

A Prefeitura de São Bernardo do Campo informa que a rede municipal de saúde vem investindo na qualificação dos profissionais de saúde. Diz que, embora não houvesse reclamação anterior sobre a organização da fila de vacinação, a UBS passará a adotar o sistema de senhas. Sobre a suposta conduta inapropriada da enfermeira da unidade, informa que o caso está sendo apurado pela gerência da UBS.

O leitor relata: Estranha-me a informação de que nunca houve queixa da organização da fila de vacinação, pois não há funcionários para isso. Acredito que a Secretaria da Saúde deveria vistoriar as condições de cada unidade para melhorar o atendimento ao munícipe. No dia seguinte ao incidente, fui à UBS Vila Marchi, onde fui prontamente atendido.

MOEMA SEM SINALIZAÇÃO

Placas de ruas sumiram

Desde dezembro do ano passado estou pedindo à Prefeitura que recoloque as placas de rua no bairro de Moema. Tenho um estabelecimento comercial na Avenida Jandira e, no cruzamento com a Alameda dos Maracatins, a placa sumiu, assim como muitas outras do bairro, dificultando a vida das pessoas que querem se dirigir a determinados locais.

NIDIA ROSENTHAL SZYLIT

/ SÃO PAULO

A Secretaria de Coordenação das Subprefeituras informa que está em fase de renovação do processo de contratação da empresa que vai realizar a manutenção e a

troca das placas de identificação das ruas da cidade.

A leitora comenta: Infelizmente, ainda não foram colocadas as placas de rua. Estamos totalmente à mercê da ineficiência do serviço público! Só nos resta aguardar o final da "fase de renovação do processo de contratação da empresa que vai realizar a manutenção e troca das placas de identificação das ruas da cidade", uma vez que já registrei a solicitação há mais de seis meses!