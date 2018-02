Dados abertos: em prol da qualidade de vida A internet, para muitos, vem como uma ameaça. Afinal, tanto o antigo CEO do Google Eric Schmidt, quanto o dono do Facebook, Mark Zuckerberg, já avisaram que a privacidade acabou. A WikiLeaks de Julian Assange paira sobre a cabeça do status quo com a possibilidade de desvendar segredos bem guardados a qualquer minuto. Hackers ativistas do grupo Anonymous avisam: "Não tentem consertar suas duas caras escondendo uma delas. Em vez disso, tentem ter só um rosto - honesto, aberto."