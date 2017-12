Dado Dolabella é detido com maconha escondida em frasco de vitamina

O ator Dado Dolabella foi detido ontem com uma pequena quantidade de maconha em uma blitz da Polícia Militar na Lagoa (zona sul do Rio). A droga estava guardada em um recipiente de vitamina C. O ator foi levado para a 14.ª DP (Leblon) e, até a noite, permanecia na delegacia. Segundo a polícia, o ator negou que a droga fosse dele.

No último dia 16, o ator teve sua carteira de habilitação apreendida por se recusar a fazer o teste do bafômetro, após ser parado durante blitz da lei seca, na Gávea. O ator foi condenado, em agosto, a dois anos e nove meses de prisão, em regime aberto, por agredir a atriz Luana Piovani em 22 de outubro de 2008. Ele recorreu da decisão.