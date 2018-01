Da Espanha ao Nordeste, em dezenas de festas

São Paulo tem 4 milhões de habitantes que vieram do Nordeste ou são seus descendentes - isso faz com que a capital paulista seja a maior cidade nordestina do País. Só agora, entretanto, uma das maiores tradições daquela região chega até aqui com a dimensão que merece. Uma megafesta ocorre entre hoje e domingo no Sambódromo do Anhembi, na zona norte da capital, com expectativa de receber 30 mil pessoas por noite.

Idealizada pela Prefeitura e pelo governo do Estado - com patrocínio da iniciativa privada -, a São João em São Paulo terá uma cidade cenográfica de 30 mil metros quadrados com nove vilas, uma para cada capital nordestina, com trios próprios de forró e comidas típicas. Foram investidos R$ 4,5 milhões no evento, que vem sendo planejado desde o carnaval.

"Fizemos um levantamento de campo identificando como São João é celebrado na cidade", conta Antonio Barretto Junior, diretor da empresa promotora da festa. "A gente caprichou, principalmente na cenografia."

O evento terá apresentações de quadrilhas compostas por alunos da rede pública, feira de artesanato, quermesse e parque infantil. Shows com Elba Ramalho, Chiclete com Banana, Alceu Valença, Zezé di Camargo & Luciano, Banda Calypso e Falamansa, entre outros, devem ser os pontos altos. A ideia é que o arraial se torne festa anual incorporada ao calendário paulistano. "Já há um compromisso nesse sentido", diz Barretto Junior.

O senador cantor. Para quem não curte multidão mas adora quentão, as tradicionais festas de bairro são a alternativa. Com brincadeiras, quadrilha, muitos quitutes e bingo, os eventos realizados por paróquias e clubes atraem os moradores das vizinhanças (veja algumas opções no quadro abaixo).

Já bastante conhecida, a festa da Igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, nos Jardins, na zona sul, cresceu muito em seus 20 anos de história. Hoje, ocupa uma área de 1 mil m² da Praça Desembargador Manuel Gomes de Oliveira, na frente da paróquia, tem capacidade para acomodar 500 pessoas sentadas, além de 30 barracas de alimentação. As principais atrações são os cantores Jair Rodrigues - que participa há cinco anos -, Wilson Simoninha e Jair Oliveira.

Os que forem lá ainda correm o risco - ou podem ter a sorte, dependendo do ponto de vista - de ouvir uma performance musical do senador petista Eduardo Suplicy. Apesar de não constar da programação oficial, ele costuma aparecer todos os anos para dar uma canja. "Como sempre morei perto da paróquia, procuro passar lá", conta Suplicy.

A quem está habituado a ouvi-lo cantar Blowin" in the wind, de Bob Dylan, e o rap O Homem na Estrada, dos Racionais MC"s - que ele costuma entoar em tudo quanto é evento -, uma esperança: o senador admite que precisa melhorar o repertório, e adianta que já sabe cantar Romaria.

A Espanha é aqui. As festas juninas dominam o calendário, mas não são os únicos eventos que agitam a cidade em junho. O Dia do Espanhol, promovido pelo Instituto Cervantes, é realizado em 73 cidades de 56 países.

Inspirada pela lei federal que vai garantir, a partir de agosto, a oferta de ensino de espanhol em todas as escolas, a comemoração ocorre sábado, no Memorial da América Latina. Conhecida mundialmente por sua cultura urbana, nas atrações estão rappers, grafiteiros e DJ"s brasileiros e espanhóis.

Junho em festa

São João em São Paulo

Local: Anhembi. Dias: de hoje a domingo. Ingressos: pista (R$ 20 meia e R$ 40 inteira) e camarote (R$ 120 meia e R$ 240 inteira). Promoção: passaporte para os três dias tem 10% de desconto (pista por R$ 54 e camarote por R$ 324). Atrações: Alceu Valença (foto) e Falamansa, entre outros.

Esporte Clube Pinheiros Dias: 24 a 27 de junho. Ingressos: de R$ 30 a R$ 50, restrito a convidados de associados. Show de Zezé Di Camargo & Luciano, Renato Teixeira e outros. Miniparque de diversões para crianças. Rua Angelina Maffei Vita, 493, Jardim Europa. Tel.: 3598-9700.

Portuguesa de Desportos

Sábado e domingo, até o dia 27. R. Comendador Nestor Pereira, 33, Canindé. Tel.: 2125-9400. Ingressos: R$ 20.

Clube Esperia

Dias 26 e 27 de junho. Av. Santos Dumont, 1.313, Santana. Tel.: 2223-3300. Ingressos: de R$ 10 a R$ 15. Além do palco de forró e música sertaneja, haverá espaço para música eletrônica.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

Sábado e domingo, até o próximo domingo. Local: Rua Honório Líbero, 100, Jardins. Tel.: 3083-0033. Grátis. Atrações: sábado, Cláudio Fontana; domingo, Jair Rodrigues, Wilson Simoninha e Jair Oliveira.

Igreja do Calvário

Sábado e domingo, até 4 de julho (foto). Local: Rua Cardeal Arcoverde, 950, Pinheiros. Tel.: 3085-1307. Ingressos: R$ 7. Shows de forró e sertanejo, como o da dupla Leo & Brenner, no sábado.

Dia do Espanhol

Neste sábado. Local: Memorial da América Latina. Grátis. Além de oficinas, haverá rappers, DJs e grafiteiros brasileiros e espanhóis.