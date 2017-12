Da África, Kassab cobra explicações

Apesar de adotar um discurso contra a construção de um novo estádio na cidade para a Copa do Mundo de 2014, o prefeito quer deixar encaminhada até o fim de sua gestão, em dezembro de 2012, a licitação do megaempreendimento, orçado em R$ 2 bilhões. Hoje a capital recebe cerca de 300 congressos e feiras internacionais por ano, número que poderia ser duplicado com a construção de um espaço alternativo ao Anhembi. Nos bastidores, o prefeito tem convencido empresários a serem parceiros do projeto. A contaminação da área revelada pelo "Estado" poderá agora complicar essa costura.