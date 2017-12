D. Orani visita escola onde 12 morreram em 2011

As visitas fazem parte do Trezeno de São Sebastião, período em que a imagem do padroeiro percorre toda a cidade e que se encerra dia 20. "Estamos em um mundo onde as tensões são enormes. A Igreja tem a preocupação social, mas também trabalha pela paz interior, para que fatos como este não voltem a acontecer", disse d. Orani diante da escola, onde cumprimentou parentes e sobreviventes do massacre, como Lucas Carvalho, de 16 anos, que pretende ingressar no seminário. O cardeal disse ontem que ainda não falou com o papa.