D. Odilo Scherer reza missa hoje para voluntários A Catedral da Sé, no centro de São Paulo, recebe hoje os voluntários que trabalharão na Jornada Mundial da Juventude para uma celebração festiva. A missa de envio será presidida pelo arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, a partir das 11h. A capital deve receber jovens de pelo menos 54 países, entre os dias 16 e 20 de julho. Haverá uma programação especial, com celebração de missas em diversas línguas, realização de eventos pastorais e festivos (veja na página ao lado). A Semana Missionária termina no sábado, com uma missa campal na Praça Heróis da FEB, em Santana. /A.F. e E.V.