D. Odilo publica nota de repúdio à violência O arcebispo de São Paulo, d. Odilo Pedro Scherer, deve rezar uma missa pelas vítimas da violência no Dia de Finados. Ontem, ele publicou uma nota de repúdio. "A vida de cada pessoa é preciosa e deve ser respeitada; a justiça com as próprias mãos, não importando os motivos, é uma escolha errada e a violência não é capaz de produzir a paz; ela só gera ódio e mais violência", destacou, ao retornar do Sínodo dos Bispos em Roma.