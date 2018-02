Custo do trecho tem nova alta e chega a R$ 6,1 bi O custo estimado do Trecho Norte do Rodoanel sofreu nova alta. A obra sairia inicialmente por R$ 5 bilhões, mas teve aumentos seguidos. Durante a reunião do Consema, foi informado que agora o valor é de R$ 6,1 bilhões (22% mais do que o inicial). A Dersa afirma que a alta recente é por causa da necessidade de um novo túnel e também de "refinamentos" no projeto.