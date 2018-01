Custo da energia pesou na tarifa de transporte, diz Alckmin

SOROCABA - O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), disse nesta quarta-feira, 30, que o aumento no preço da energia elétrica, definido pelo governo federal, causou impacto na nova tarifa de trem, metrô e ônibus em São Paulo. Os bilhetes unitários, de R$ 3,50, vão passar para R$ 3,80, a partir do dia 9 de janeiro. "Mesmo com o aumento de quase 70% no custo da energia elétrica este ano, o reajuste (da tarifa) ficou bem abaixo da inflação", disse Alckmin. Trens, metrôs e parte dos ônibus consomem energia.

Segundo os números que o governador apresentou em Sorocaba, interior de São Paulo, a inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) foi de 10,49% e o reajuste nas tarifas é de 8,5%. "Fizemos um grande esforço para ter um reajuste menor que a inflação e manter aquelas tarifas que não tiveram reajuste."

Os bilhetes 24 horas, mensal, semanal e o madrugador - para uma faixa específica de horário - não serão reajustados, segundo Alckmin. "Temos ainda um grupo grande que não paga tarifa, todo mundo acima de 60 anos, pessoas com algum tipo de deficiência, desempregados e estudantes de menor renda", elencou. Os beneficiários de gratuidades somam mais de 50% dos usuários.

Alckmin explicou que o reajuste é definido em conjunto com a Prefeitura de São Paulo em razão do bilhete que utiliza também o serviço de transporte coletivo municipal. "Com o bilhete único, a pessoa pode usar o trem, o metrô e o ônibus, então o sistema é partilhado, por isso precisa sempre ter um entendimento entre o município e o Estado", disse.

As tarifas dos ônibus da Empresa Metropolitana dos Transportes Metropolitanos (EMTU) terão reajuste variável conforme os trechos percorridos. O último reajuste nas tarifas de ônibus, trem e metrô foi dado em janeiro deste ano, elevando o bilhete único de R$ 3 para R$ 3,50.