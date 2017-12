Curtos-circuitos causam interdição da Av. Doutor Arnaldo em SP

O choque de galhos com a rede elétrica provocou às 14h30 desta quinta-feira, 25, a interdição total da Avenida Doutor Arnaldo, no Sumaré, zona oeste de São Paulo. Segundo a Eletropaulo, os fortes ventos levavam os galhos a atingirem os fios, causando curtos-circuitos. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 13h24 e vai podar a árvore. Para a execução do serviço, o fornecimento de energia para parte da região teve de ser suspenso e a avenida, fechada entre a Rua Catalão e a Avenida Professor Afonso Bovero.

A previsão é que o quarteirão entre a Afonso Bovero e a Doutor Arnaldo não receba eletricidade até as 19h30. Às 15h40, a Doutor Arnaldo permanecia totalmente bloqueada e a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) recomendava aos motorista que evitassem circular na região. Quem precisa passar pelo bairro deve utilizar os seguintes desvios: sentido centro - Afonso Bovero e Ruas Bruxelas, Havaí e Professor Penteado; sentido bairro - Ruas Catalão e Piracicaba e Afonso Bovero.