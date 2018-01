Curto circuito provoca explosão em galeria na Av. São João

Um curto circuito na rede elétrica causou uma explosão em uma galeria na região central de São Paulo na manhã desta segunda-feira, 16, segundo a AES Eletropaulo. Por volta das 10h15, o problema provocou a explosão que arremessou a tampa da galeria, assustando os pedestres que passavam pela Avenida São João junto à Rua São Bento. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi ao local, mas o incidente não deixou feridos.

Segundo a Comgás, uma equipe de emergência está no local monitorando a rede de gás encanado, mesmo sem ser registrado vazamento. De acordo com a AES Eletropaulo, uma empresa que trabalhou no local durante o fim de semana teria danificado o isolamento de um cabo de baixa tensão. A Eletropaulo não soube informar qual empresa teria feito trabalhos na região.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Com as chuvas dos últimos dias, esse cabo com isolamento danificado teria provocado o curto circuito. Segundo a Eletropaulo, não houve interrupção de energia na região. A área está isolada para os reparos.