Curto-circuito fecha andar de shopping Um curto-circuito assustou frequentadores do Shopping Eldorado, em Pinheiros, na zona oeste de São Paulo, no início da tarde de ontem. O incidente aconteceu por volta das 14h, e queimou parte da fiação do corredor entre as salas de cinema e a praça de alimentação, no terceiro piso do prédio. A fumaça e pelo menos dois fortes estrondos provocaram o temor de quem passava pelo local. A brigada anti-incêndio foi chamada para controlar a situação. Os bombeiros foram até o local e fizeram apenas uma vistoria técnica. O terceiro piso ficou sem energia elétrica durante a tarde, mas os demais funcionaram normalmente.