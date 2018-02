Curto-circuito deixa 12 bairros cariocas sem luz Um curto-circuito na subestação da Eletrobrás Furnas no Grajaú, zona norte do Rio, provocou ontem apagão de três horas em pelo menos 12 bairros. A zona sul foi a mais prejudicada, com oito bairros atingidos. Semáforos ficaram desligados e houve congestionamentos por toda a cidade. Às 14h20, houve plena recuperação da carga, mas a energia só voltou gradativamente ao longo da tarde e início da noite.