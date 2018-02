Cursos de Medicina têm 24 mil alunos com contrato

Os cursos de Medicina têm 24 mil estudantes com financiamento estudantil (Fies). Desde 2011 os formados podem abater a dívida trabalhando no Sistema Único de Saúde (SUS).

No total, a proporção de alunos no ensino superior com Fies mais do que dobrou entre 2011 e 2012. Passou de 10,5% para 24%. Em 2009, antes do novo Fies, só 2,4% dos alunos tinham o financiamento. No ano seguinte, o porcentual era de 5,5%.

Com um quarto dos alunos do ensino superior privado com financiamento, o programa deve ser o principal motivador do avanço de matrículas da universidade brasileira em 2012. O Censo educacional do ano passado ainda não foi divulgado, mas estudo do setor privado já desenha um crescimento de 7,5% em 2012, contra 5% nos anos anteriores. / P.S.