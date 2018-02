Curso a distância tem idade mínima de 16 anos

Segundo o presidente do Conselho Nacional de Educação (CNE), José Fernandes Lima, o órgão já começa a analisar uma possível flexibilização. "Está começando a discussão, tem uma consultoria realizando pesquisa e estamos analisando desde a educação básica à superior e pós-graduação", diz ele.

Quando o CNE definiu as diretrizes do ensino médio, em 2011, a possibilidade de oferecer 20% do conteúdo não presencial para escolas noturnas foi bastante estudada, mas retirada do texto final nos últimos debates por pressão de entidades docentes.