Curitiba, Porto Alegre e BH se unem por metrô Com projetos para a construção de metrôs, as prefeituras de Curitiba, Belo Horizonte e Porto Alegre anunciaram ontem que vão se unir para ter financiamento federal. Curitiba prevê investir R$ 2,2 bilhões para 14 km de metrô. Já Porto Alegre quer usar até R$ 2,4 bilhões em 15 km de linhas. O plano de Belo Horizonte é acrescentar 15 km à malha de 26 km, com R$ 3,5 bilhões.