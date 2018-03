Curitiba foi a primeira a inaugurar lanchonete popular em aeroporto

Em fevereiro do ano passado, o Estado revelou que a Infraero criaria um projeto de lanchonetes populares em 12 aeroportos do País. A ideia era oferecer opções mais baratas de lanche e sugerir às empresas preços fixos para alguns itens, como água, café e refrigerante.

A primeira foi inaugurada em Curitiba em julho. Outras três estão em funcionamento nos aeroportos de Londrina, Recife e Natal. Além da de Congonhas, estão em fase de projeto lanchonetes no Santos Dumont e no Galeão, ambos no Rio, em Porto Alegre e Salvador.

Em todos os terminais, a estatal elegeu 15 itens e fixou um valor máximo a ser cobrado por eles. Os preços variam entre cidades e foram estabelecidos segundo pesquisas de mercado em lanchonetes dentro e fora dos aeroportos.