Curadoria cuidadosa para evitar confrontos A experiência da produção falou mais alto e a escalação dos palcos Sunset e Mundo seguiram uma coerência, ao menos no dia do metal. Logo na chegada, percebia-se que os 'homens de preto' também amam, mas nunca estão pra brincadeira. Ou seja, nada de misturas bizarras entre artistas que não falassem a mesma língua. Korzus e Matanza arrepiaram o Sunset logo de cara. E as vaias não vieram.