Cúpula vê reação de policiais investigados As investigações sobre o Detran ocorrem em meio a uma crise que ameaça derrubar a diretora da Corregedoria, Maria Inês Valente. Trata-se da denúncia de abuso na revista de uma então escrivã, acusada de extorsão. A tentativa de fazer do caso um escândalo duradouro é tratada pela cúpula da Segurança como uma ação da banda podre da polícia. Corregedores despiram a mulher para achar o dinheiro da propina que ela teria escondido. O caso ocorreu em 2009, mas as imagens só foram divulgadas agora.