Cumbica vai recuperar vagas de carro

O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, vai ganhar mais espaço para carros neste ano. Depois de o Estado mostrar, na terça-feira, 25, que o já apertado estacionamento perdeu 556 vagas e dois bolsões, a nova administradora do local prometeu ampliar a capacidade em 20% até dezembro. Melhorias de segurança também estão previstas - uma quadrilha já foi presa no ano passado por furto de estepes dos carros parados no aeroporto.

Para o fim do ano, o pátio principal, com 2.958 vagas, terá nova sinalização, iluminação, câmeras de segurança e pintura de faixas. A reestruturação - que deve incluir a retirada de carros abandonados no estacionamento e o melhor aproveitamento do espaço - vai adicionar 500 vagas.

Além disso, o bolsão do Terminal 4, que havia sido extinto, será reformado e suas 240 vagas, reativadas. Ao todo, então, Cumbica terá 740 novos espaços para carros, 184 a mais do que perdeu.

O aeroporto ainda tem 550 vagas no Terminal 4, que hoje recebe exclusivamente voos da Webjet - o bolsão tem transporte gratuito para os Terminais 1 e 2. Há ainda as 630 vagas do Terminal de Cargas, a um quilômetro de distância dos demais terminais de passageiros.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Vertical. Até março de 2013, será construído um edifício-garagem, com capacidade para 2.386 veículos. Depois, gradativamente, até o fim da concessão (que é de 20 anos), outros dois estacionamentos verticais estão previstos no projeto da Concessionária Aeroporto Internacional de Guarulhos.

A meta é que, até a Copa, 10 mil vagas estejam disponíveis para os passageiros, que terão ainda mais um terminal, o 3. O investimento previsto até 2014 é de cerca de R$ 3 bilhões.

Contrato. A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero) cancelou o contrato com a empresa gaúcha Sinarodo, que ganhou uma licitação em 2011 para construir quatro bolsões de estacionamento no aeroporto - um deles com preço 50% menor do que o bolsão principal, operado pela Infraero.

A estatal e a concessionária estão em comando compartilhado do aeroporto até o começo do ano que vem. Depois, a Infraero deixa Guarulhos de vez.