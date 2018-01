Cumbica está fechado para pousos por conta da neblina

A forte neblina que cobre a região metropolitana de São Paulo e a capital paulista na manhã desta terça-feira, 19, levou o Aeroporto Internacional de Cumbica a fechar suas operações para pousos.

Segundo a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), as operações de chegadas foram fechadas às 7h02. As decolagens estão sendo monitoradas com auxílio de instrumentos. Até às 7h15, nenhum voo havia sido alternado para outro aeroporto.

Congonhas

O Aeroporto Internacional de Congonhas também operava com a ajuda de aparelhos para pousos e decolagens desde sua abertura, às 6 horas, segundo a Infraero. Nenhum voo havia sido prejudicado até o momento.