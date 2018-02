Cumbica amplia área de raio X do Terminal 2 O Aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, na Grande São Paulo, ampliou a área de segurança do Terminal 2 de 450 metros quadrados para 740 m². O espaço é destinado para embarque de voos domésticos e agora tem uma máquina de raio X a mais (sete no total). O mesmo terminal continua em obras e vai ganhar mais um portão de embarque e novos banheiros até o fim do ano.