Cumbica: 44% de atrasos e cancelamentos

Os aeroportos do Rio de Janeiro também estiveram entre os mais afetados do País. No Santos Dumont, de um total de 76 operações, 24 - ou seja, 31,6% - haviam sido canceladas até as 16 horas. Às 22h o balanço do dia indicava índices menores - 26% de cancelamentos. Os problemas de manhã não se concentraram em uma só companhia; à tarde, porém, a maior fila era no balcão da Webjet. No Aeroporto Internacional do Galeão, de 114 voos domésticos, 8 foram cancelados e 21 saíram com atraso.

No restante do País, os atrasos, de forma geral, não alcançaram níveis tão expressivos como os de São Paulo e Rio de Janeiro. Dos 2.013 voos domésticos programados até as 22 horas, 315 (15,2%) atrasaram e 208 (10,3%) foram cancelados.

Incidente. Um avião da Passaredo que vinha de Maceió derrapou durante o pouso na tarde de ontem em Ribeirão Preto (SP). Segundo a Infraero, o incidente aconteceu às 17h e a pista estava molhada. Ninguém se feriu.